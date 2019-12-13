Росгвардейцы начнут новогодний флэшмоб

В Росгвардии сообщили, что 14 декабря в Музее Победы артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России споют самую популярную и любимую новогоднюю песню - "В лесу родилась елочка".

По сути, затевается грандиозный флэшмоб. Известно, что в этом импровизированном шоу примут участие военнослужащие, сотрудники и кадеты Росгвардии, члены их семей.

Но это не все. На исторический квест "Елка Победы" приглашены дети погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Организаторы и тут выдержат заданную тональность - квест пройдёт в атмосфере времен Великой Отечественной войны.

Росгвардия приглашает российских журналистов присоединиться к празднику.