Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Украинские компании-трейдеры после недельного перерыва возобновили закупки российской электроэнергии. Как сообщает агентство "Украинские новости", за последние три поставки выросли до 1,268 млн кВт*часов.

"Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме", - заявил ТАСС представитель "Интер РАО".

В сентябре Верховная рада отменила действующий с 2014 года запрет на импорт электроэнергии из РФ на договорной основе. Поставки электричества возобновилась с 1 октября. Однако 4 декабря Верховная рада приняла во втором чтении поправки к закону "О рынке электрической энергии" и поставки были вновь приостановлены на семь дней. После того как юристы "Интер РАО" изучили изменения законодательства, было принято приняли решение о продолжении сотрудничества с Киевом.