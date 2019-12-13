Россияне увеличили инвестиции в инструменты фондового рынка

Падение ставок по банковским вкладам побуждает россиян искать альтернативные инвестиционные инструменты. Потенциал привлечения сбережений на рынок ценных бумаг эксперты оценивают как высокий.

По данным топ-менеджеров корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие", сегодня на ценные бумаги приходится 13% в активах россиян (для сравнения, в США - 52%).

При выборе альтернативных вкладу инвестиционных инструментов люди обращают внимание в первую очередь на доходность, отмечают в "Открытии". Другие факторы - например, срочность и даже надежность - не так важны, при этом к рисковым продуктам вчерашние вкладчики не готовы. Они привыкли, что деньги на вкладе покрываются страховкой. Средний чек клиента инвестиционной компании - от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Требования к ликвидности продуктов у таких клиентов низкие.

Состоятельные клиенты (с суммами от 500 тысяч долларов и выше) не хотят инвестировать в готовые решения и предпочитают выбирать сами и инструменты, и конкретных эмитентов. При этом они остаются консервативными, самый популярный инструмент инвестиций у таких клиентов - еврооблигации.

Как отметил врио гендиректора "Открытие Брокер" Владимир Крекотень, если раньше на российском фондовом рынке частными клиентами были условные "20 тысяч математиков", которые легко открывали счета и управляли сложными продуктами, то сейчас на рынок приходит массовый клиент. Поэтому главная задача - максимально упростить доступ на рынок, перевести большинство действий в цифровой формат - открытие счета, управление, инвестирование в ту или иную идею. Последнее уже сейчас можно сделать за пару минут, получив пуш-уведомление от приложения брокера.

Большую работу по облегчению доступа инвесторов на фондовый рынок проводят Московская биржа и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). В октябре частные инвесторы получили возможность пополнять брокерские счета с использованием Системы быстрых платежей.

С помощью QR-кода можно инициировать платеж в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокера или управляющей компании, выбрать источник денежных средств и подтвердить операцию в своем онлайн-банке. "Уверена, что новый сервис быстро наберет популярность, количество банков, брокеров и УК, осуществляющих мгновенный перевод денег, увеличится, что будет способствовать дальнейшему притоку частных инвесторов на фондовый рынок", - отмечала член правления - управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Рост интереса россиян к фондовому рынку отмечают и в Банке России. Так, по данным регулятора на конец третьего квартала 2019 года было открыто 3,4 миллиона брокерских счетов с совокупным объемом активов 10,6 триллиона рублей. Средний размер брокерского счета физического лица - 400 тысяч рублей. Структура активов на брокерских счетах в банках и некредитных финансовых организациях достаточно схожая, отмечают аналитики ЦБ РФ. Основу портфеля составляют ценные бумаги, на долю которых приходится 91 и 95% соответственно.

В третьем квартале регулятор также отмечал рекордный за пять с половиной лет чистый приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Он увеличился в четыре раза относительно предыдущего квартала и достиг 278 миллиарда рублей. Открытые ПИФы обеспечили 10% прироста инвестиций, чистый приток средств в открытые ПИФы, ориентированные на работу с физическими лицами, в третьем квартале был в пять раз выше, чем в предыдущем квартале (28,1 миллиарда рублей).

Владельцы ОПИФов в основном выбирают консервативные стратегии инвестирования. Более половины стоимости чистых активов таких фондов пришлось на те, что инвестируют преимущественно в российские облигации. При этом за последние два года вырос и аппетит к риску владельцев инвестиционных паев - доли фондов акций и смешанных инвестиций заметно увеличились как за счет чистого притока, так и за счет опережающей доходности от инвестирования в акции. На конец третьего квартала 2019 года доли таких фондов составили 15 и 12% стоимости чистых активов ОПИФов соответственно.

В третьем квартале 2019 года продолжился и активный рост числа клиентов в сегменте доверительного управления. В основном такая динамика была обеспечена стандартными стратегиями управления - участники рынка предлагают их в качестве более доходной альтернативы банковским вкладам. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий управления вырос на 10%, до 196 миллиардов рублей, а средний размер портфеля снизился с 1,2 до 1 миллиона рублей.

Банк России впервые проанализировал результаты инвестирования по 30 наиболее популярным стандартным стратегиям. В структуре вложений большая доля приходится на российские облигации (37%), далее следуют еврооблигации (29%), структурные продукты (22%), российские (7%) и иностранные акции (5%).