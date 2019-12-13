Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину

Корреспондента НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой телеканала не пустили на Украину. Инцидент произошел в пятницу при прохождения пограничного контроля в аэропорту Киева. Свои действия украинские власти объяснили тем, что россияне якобы не смогли подтвердить цель визита.

До последнего времени представителям российских СМИ въезд в страну был закрыт. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский лично заверил, что журналисты из РФ могут беспрепятственно приехать на Украину и лично оценить там обстановку.