С 14 декабря Евросоюз вводит запрет на ввоз овощей и фруктов в багаже

С завтрашнего дня - 14 декабря - без фитосанитарного сертификата российские туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Евросоюз уже запрещено ввозить из третьих стран мясные изделия и молочные продукты. Сейчас ограничение будет распространяться и на отдельные ягоды, фрукты, овощи и саженцы.

На момент подготовки материала российские и европейские ведомства готовят комментарии к запросу "РГ" по этой теме. Однако, как сообщили "РГ" в пресс-службе Россельхознадзора, изменения вводят все страны Евросоюза.

"С 14 декабря регламент N 2016/2031 Европейского парламента и Совета ЕС о защитных мерах против вредителей растений отменит действие прежней директивы 2000/29/ЕС, которая ранее регулировала данный вопрос", - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора. Каждая из стран разработает свои подзаконные акты, уточнили в ведомстве.

По сообщению таможни Финляндии, с 14 декабря 2019 года для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток. Такие же правила распространяются на Италию, Испанию и другие страны Евросоюза.

"Растительных "альтернатив" чиновники ЕС оставили немного: фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Очевидно, что из этого списка российским туристам доступнее всего бананы, которые импортируются из Эквадора", - сообщает АТОР. Однако и импорт эквадорских бананов в Россию может быть ограничен из-за обнаруженного на них опасного вредителя, карантинного для России - многоядной мухи-горбатки.

"Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата", - говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку "физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС". Соответственно, это практика будет актуальна и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС.

По информации финской стороны ввоз растений ужесточился для "более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории ЕС".

"При наличии фитосанитарного сертификата физическое лицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограмм. При превышение данной нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе", - сообщили в АТОР.

Контролировать ввоз овощей, фруктов и растений будут на всех пунктах въезда: как автомобильных, так и морских и в международных аэропортах. Финские таможенники предупреждают, что при добровольной сдаче продукции санкций к въезжающим применяться не будет.

"Запрещенные к ввозу растения и продукцию растительного происхождения в пунктах пропуска на финляндско-российской границе можно оставить в мусорных контейнерах (для мясной и молочной продукции есть отдельные контейнеры), а в аэропортах - сдать "запрещенку" работникам таможни. За повторяющееся или злостное нарушение запрета на ввоз может быть назначено наказание", - отмечают в АТОР.

Новые фитосанитарные правила ЕС будут актуальны больше для тех туристов, которые путешествует в приграничные районы Финляндии, Эстонии, Латвии, пересекая границу на личном автомобильном транспорте или на автобусе.

"Чаще всего туристы попадаются на бутербродах с колбасой и сыром, объясняя таможенникам, что это продукты для личного пользования. Штрафов за это обычно не бывает: люди либо съедают запасы на месте, либо их выкидывают. Но случается и так, что выезжающие на длительные сроки, например, для проживания в коттеджах в Финляндии, везут с собой и сырое мясо, и тут уже могут быть какие-то штрафы, если этих продуктов много", - ссылается АТОР на одного из представителей транспортной компании, которая организует "шоп-туры" в Финляндию.

С завтрашнего дня стоит быть более внимательными к выбору продуктов питания и россиянам, путешествующим в страны ЕС на международных поездах. При пересечении границы инспекторы таможни нередко досматривают багаж пассажиров.

Кроме того, более тщательный контроль происходит при транзите в международных аэропортах, в том числе, в Германии и странах Северной Европы.

"По мнению наблюдателей, опасаться каких-то жестких досмотров в международных аэропортах Италии, Испании, Франции, Греции и ряда других страны Европы сильно не стоит. Особенно если путешественники едут с детьми", - уточняют в АТОР.

В странах Южного Средиземноморья в силу менталитета люди более лояльны к каким-либо запретам, особенно, когда речь идет о детях, или когда большой поток туристов. Представить на пике сезона, что таможенник в Греции, Италии или Испании будет искать в сумке туриста яблоко или бутерброд, сложно.

Сколько и чего можно ввезти в Россию

Ввезти в Россию из-за рубежа в багаже сейчас можно не более трех букетов и пяти килограммов овощей, фруктов, орехов и прочей растительной продукции. Для более крупных партий на границе потребуется фитосанитарный сертификат.

Правила государственного карантинного фитосанитарного контроля, которые действуют на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были введены в российское законодательство с 19 августа 2019 года.

Ввезти в Россию из-за рубежа в багаже можно не более трех букетов и пяти килограммов овощей, фруктов, орехов и прочей растительной продукции. Для более крупных партий на границе потребуется фитосанитарный сертификат.

Ввезти с собой в Россию можно только букет, в котором не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Правила государственного карантинного фитосанитарного контроля, которые действуют на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вводятся в российское законодательство с 19 августа.

Правила общие для всех стран. Но, как пояснили "РГ" в пресс-службе Россельхознадзора, есть исключения для стран с высокими фитосанитарными и ветеринарными рисками.

Ввоз растительной продукции частными лицами ограничен во многих странах. В Новой Зеландии даже за одно яблоко, найденное в багаже, могут оштрафовать на 150 долларов. А в России в случае нарушения правил ввоза продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат за счет владельца.