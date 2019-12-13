Samsung презентовал новое поколение смартфонов Galaxy A

В Samsung официально представили обновленные смартфоны из средней ценовой категории - Galaxy A71 и Galaxy A51.

Гаджеты оснащены большими Super AMOLED-экранами с разрешением 1080х2400 пикселей с тонкими рамками и диагоналями 6,7 и 6,5 дюймов соответственно.

Их "начинка" - восьмиядерные процессоры Snapdragon 730 и Exynos 9611. Объем оперативной памятиу Galaxy A71 - 6 ГБ, встроенной - 128 ГБ, у Galaxy A51 - 4-6 ГБ и 64 или 128 ГБ. У обоих смартфонов есть слот Micro SD, поддерживающий карты памяти до 512 ГБ.

Новые смартфоны имеют четыре камеры. Основная у Galaxy A71 получила разрешение 64 Мп, у Galaxy A51 - 48 Мп. Также в комплекте ультраширокоугольный объектив с углом обзора 123°, камеры для макросъемки и с датчиком глубины, позволяющий создавать портретные снимки с эффектами размытия заднего фона.

Функция Super Steady Video позволяет использовать смартфон как экшн-камеру во время пробежки, прогулки, езды на велосипеде или скейтборде.

Смартфоны имеют встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, а функцию распознавания лица.

Galaxy A71 и Galaxy A51 получили мощный аккумулятор емкостью 4 500 мАч и 4 000 мАч. Также они поддерживают функцию быстрой зарядки 25 Вт и 15 Вт.

Galaxy A71 будет доступен в черном, голубом и серебряном цветах, Galaxy A51 - в черном, белом и красном. В продажу в России они поступят в январе будущего года.