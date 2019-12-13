The Game Awards 2019 - подведены итоги "Оскара" от игровой индустрии

13 декабря в Лос-Анджелесе, США, прошла церемония The Game Awards 2019, которую в игровой индустрии по значимости часто приравнивают к "Оскару" в кинематографе.

Помимо многочисленных анонсов игр и представления новых консолей, были названы лучшие проекты 2019 года. Главный приз и звание "Игры года" получила Sekiro: Shadows Die Twice.

Победители в других номинациях выглядят следующим образом:

- Лучший экшен - Devil May Cry 5

- Лучшая приключенческая экшен-игра - Sekiro: Shadows Die Twice

- Лучшее художественное оформление - Control

- Лучший аудио-дизайн - Call of Duty: Modern Warfare

- Лучшая поддержка сообщества - Destiny 2

- Лучшая киберспортивная игра - League of Legends

- Лучшая игра для всей семьи - Luigi's Mansion 3

- Лучший файтинг - Super Smash Bros. Ultimate

- Лучший дебют инди-разработчика - Studio ZA/UM за Disco Elysium

- Лучшая режиссура - Death Stranding

- Лучшая игра с социальной значимостью - Gris

- Лучшая инди-игра - Disco Elysium

- Лучшая мобильная игра - Call of Duty Mobile

- Лучшая многопользовательская игра - Apex Legends

- Лучшее повествование - Disco Elysium

- Лучшее развитие - Fortnite

- Лучшая актёрская игра - Мадс Миккельсен за Death Stranding

- Лучшая RPG - Disco Elysium

- Лучший саундтрек - Death Stranding

- Лучшая спортивная/гоночная игра - Crash Team Racing: Nitro-Fueled

- Лучшая стратегия - Fire Emblem: Three Houses

- Лучшая VR/AR игра - Beat Saber

Стоит отметить, что компания Valve не участвовала в мероприятии, соответственно, не рассказала ничего нового об игре Half-Life: Alyx, ссылаясь на нехватку времени из-за чрезмерной занятости. Это достаточно тревожный звоночек, если вспомнить, что промо-кампания Half-Life 2: Episode Three в свое время начиналась похожим образом.

В тоже время на церемонии неожиданно анонсировали The Wolf Among Us 2 - долгожданное продолжение приключений оживших сказок, на которое уже почти никто не надеялся.