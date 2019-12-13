The Game Awards 2019 - подведены итоги "Оскара" от игровой индустрии

13 декабря в Лос-Анджелесе, США, прошла церемония The Game Awards 2019, которую в игровой индустрии по значимости часто приравнивают к "Оскару" в кинематографе.
Помимо многочисленных анонсов игр и представления новых консолей, были названы лучшие проекты 2019 года. Главный приз и звание "Игры года" получила Sekiro: Shadows Die Twice.
Победители в других номинациях выглядят следующим образом:
- Лучший экшен - Devil May Cry 5
- Лучшая приключенческая экшен-игра - Sekiro: Shadows Die Twice
- Лучшее художественное оформление - Control
- Лучший аудио-дизайн - Call of Duty: Modern Warfare
- Лучшая поддержка сообщества - Destiny 2
- Лучшая киберспортивная игра - League of Legends
- Лучшая игра для всей семьи - Luigi's Mansion 3
- Лучший файтинг - Super Smash Bros. Ultimate
- Лучший дебют инди-разработчика - Studio ZA/UM за Disco Elysium
- Лучшая режиссура - Death Stranding
- Лучшая игра с социальной значимостью - Gris
- Лучшая инди-игра - Disco Elysium
- Лучшая мобильная игра - Call of Duty Mobile
- Лучшая многопользовательская игра - Apex Legends
- Лучшее повествование - Disco Elysium
- Лучшее развитие - Fortnite
- Лучшая актёрская игра - Мадс Миккельсен за Death Stranding
- Лучшая RPG - Disco Elysium
- Лучший саундтрек - Death Stranding
- Лучшая спортивная/гоночная игра - Crash Team Racing: Nitro-Fueled
- Лучшая стратегия - Fire Emblem: Three Houses
- Лучшая VR/AR игра - Beat Saber
Стоит отметить, что компания Valve не участвовала в мероприятии, соответственно, не рассказала ничего нового об игре Half-Life: Alyx, ссылаясь на нехватку времени из-за чрезмерной занятости. Это достаточно тревожный звоночек, если вспомнить, что промо-кампания Half-Life 2: Episode Three в свое время начиналась похожим образом.
В тоже время на церемонии неожиданно анонсировали The Wolf Among Us 2 - долгожданное продолжение приключений оживших сказок, на которое уже почти никто не надеялся.