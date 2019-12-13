Трамп подтвердил, что США не будут вводить торговые пошлины против Китая

Соединенные Штаты не будут вводить 15 декабря пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее об этом сообщало агентство Bloomberg.

"Мы достигли соглашения по очень крупной первой фазе (торговой сделки с КНР)", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, именно поэтому штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу в середине этого месяца, не будут введены.

Президент США также сообщил о намерении незамедлительно начать переговоры по второй фазе торгового соглашения. Он отметил, что для этого совсем необязательно ждать окончания президентских выборов в его стране в 2020 году.