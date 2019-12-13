Тутберидзе: Загитова соскучится и вернется

- Это решение, к сожалению, не пришло случайно, - сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. - Алина уже порядка полутора лет озвучивала это решение. Так что оно не является неожиданным. Те полтора года, что она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, были сложными. Летом Алина попросила, причем это была просьба взрослого человека: "Дайте мне паузу. Просто паузу. Я хочу сама прийти к решению, что хочу соревноваться".

Тем не менее Тутберидзе надеется, что Загитова еще вернется в спорт. И сама спортсменка оставляет за собой такое право и не прекращает тренировки.

- Алина очень красиво катается. И сама по себе красива на льду, - подчеркнула Тутберидзе. - Мы всем тренерским штабом и федерацией пытались убедить, уговорить ее продолжать. Мне кажется, она без этого не сможет. Но она должна сама прийти к этому. Когда тебя уговаривают, остаются сомнения. Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: "Хочу соревноваться, хочу побеждать". Она не приостанавливает тренировочный процесс, приходит работать. Если в любой момент она захочет вернуться, это можно будет сделать. Наверное, мы позволили принять ей решение взять паузу, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась обратно.