В Кремле объяснили, как Путин оценивает работу губернаторов

Президент России Владимир Путин делает выводы о работе глав регионов, исходя из их эффективности, а не партийной принадлежности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях", - цитирует ТАСС Пескова.

Накануне президент принял отставку губернатора-коммуниста Сергея Левченко с поста главы Иркутской области.