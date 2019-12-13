В Кремле отреагировали на испытание Пентагоном баллистической ракеты

Вашингтон сорвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, это доказывают испытания баллистической ракеты, которые провели в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Пентагон сообщил о прошедших в Калифорнии испытаниях неядерной баллистической ракеты наземного типа. В Госдуме РФ подчеркнули, что США не могли создать работающий прототип снаряда за девять месяцев.