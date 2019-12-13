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Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
13.12.2019 14:15
Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

17 декабря - лекция "Анна и паровоз: антология экранизаций "Анны Карениной"

17 декабря (вторник) в 19-00 в медиацентре "Российской газеты" Тотальный диктант приглашает на шестой лекторий. Тема лекции: "Анна и паровоз: антология экранизаций "Анны Карениной".

Известный российский писатель и автор Тотального диктанта - 2020 Андрей Геласимов расскажет об известных и не очень экранизациях "Анны Карениной": как менялся образ главной героини, чем отличались интерпретации романа отечественных и зарубежных режиссеров, какие части романа почему-то так и не вошли ни в одну киноленту.

В своей лекции Андрей Геласимов попытается установить причины интереса кинематографистов к определенным сюжетным линиям романа Толстого "Анна Каренина". Разговор пойдет и о тех пластах романа, которые никогда не становятся частью кинопроизведения. Наконец, интересно будет подумать, чем отличается русский взгляд на русскую героиню от зарубежных интерпретаций.

Вход на лекцию свободный.

Регистрация на событие обязательна: https://totalnydictant.timepad.ru/event/1214342/

Культура Литература Культура Кино и ТВ Медиацентр "РГ": Анонсы Акция "Тотальный диктант"

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