В Сеуле стартовал рождественский фестиваль фонарей

Вечером в пятницу 13 декабря в Сеуле стартовал "5-й рождественский фестиваль". Сначала на площади Чхонгечхон прошла торжественная церемония зажжения праздничных фонарей и рождественской иллюминации, а затем состоялся концерт.

На самой площади появилась нарядная новогодняя елка, подсвеченная красочной иллюминацией. Вокруг всё оформлено яркими фонариками и огоньками, создающими переливающиеся яркие арки, колонны и прочие строения.

Вдоль ручья Чхонгечхон, который протекает в центре южнокорейской столицы и является излюбленным местом отдыха корейцев и иностранных туристов, на протяжении более километра выстроились в ряд фонари, посвящённые новогодней и рождественской тематике.Все эта красота разбита на пять тематических частей: мечты, радость, Дед Мороз (Санта-Клаус), благословение и надежда.

С самого же первого дня фестиваль привлёк большое внимание жителей и гостей города, которые активно фотографируются на фоне праздничной иллюминации. Сюда приходят семьями, в компании друзей, парами, а есть также и те, кто предпочитает полюбоваться на предновогоднюю красоту Сеула в одиночку.

В целом же в корейской столице уже несколько дней царит предпраздничная, рождественская и светлая атмосфера. Практически все крупные здания и многие кварталы города так или иначе украсили себя, готовясь к наступлению праздников. Конечно, всё это особенно впечатляет в тёмное время суток, когда фонари и огни особенно заметны.

"5-й Сеульский рождественский фестиваль" продлится до 1 января 2020 года включительно. Каждый вечер, с наступлением сумерек, вдоль ручья Чхонгечхон будут зажигать подсветку и фонари, который до поздней ночи будут поддерживать замечательную атмосферу буйства света, праздника и хорошего настроения.