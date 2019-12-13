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Рубрика: Культура

Вышла в свет книга о жизни и делах Гейдара Алиева

Текст: Алексей Савин
Российскому читателю представили книгу о Гейдаре Алиеве, видном советском государственном деятеле и выдающемся лидере независимого Азербайджана.
Гейдар Алиев. Фото: Константин Завражин/РГ Гейдар Алиев. Фото: Константин Завражин/РГ
Гейдар Алиев. Фото: Константин Завражин/РГ

Трехтомник "Гейдар Алиев. Личность и эпоха" действительно вмещает целую эпоху, почти сто лет, с 1923 - года рождения героя до наших дней. Ведь история Гейдара Алиева продолжается и сегодня.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Автор книги, писатель и журналист Эльмира Ахундова собирала материал более десяти лет: сотни записанных на пленку бесед с друзьями детства и юности, родными и близкими Гейдара Алиева, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном архиве Алиева. И, конечно, личное знакомство и дружба автора с героем придают книге эмоциональность и искренность.

На вечере памяти, прошедшем в Российской государственной библиотеке, Эльмира Ахундова вспоминала свою первую встречу с героем книги: "В 1990 году мне, корреспонденту газеты, поручили взять интервью с "бывшим" руководителем, пенсионером союзного значения Гейдаром Алиевым. Эта встреча в Нахичевани меня потрясла. Он говорил не о прошлом, о будущем: о том, что ждет Советский Союз в ближайшее время. Точности и глубине его прогноза я удивляюсь до сих пор".

О способности Гейдара Алиева удивлять вспоминали многие участники вечера. Посол Азербайджанской республики в РФ Полад Бюльбюль оглы рассказал, как в ходе расследования крушения парохода "Адмирал Нахимов" Гейдар Алиевич встретился с каждым членом семьи погибших в катастрофе. "О Гейдаре Алиеве можно говорить часами", - заключил свое выступление Полад Бюльбюль оглы. Так на этом вечере памяти и получилось. О встречах с Алиевым и, главное, об их результатах, вспоминал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, коллеги Алиева по работе в Кремле и соратники по строительству нового государства - Азербайджанской республики.

Культура Литература В мире экс-СССР Азербайджан

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