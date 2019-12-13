Задержана еще одна фигурантка по делу экс-министра Михаила Абызова

В Москве в рамках расследования уголовного дела бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова задержана еще одна фигурантка.

Как сообщили "Интерфаксу" в Басманном суде столицы, Екатерине Заяц предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - особо крупное мошенничество и участие в преступном сообществе. Ходатайство об аресте женщины в суд внес Следственный комитет РФ.

В пятницу состоится судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство следствия. Заяц в настоящий момент является безработной.

Как ранее сообщала "Российская газета", Михаилу Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ - ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Срок предварительного расследования продлен до 25 марта следующего года.

По данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По делу экс-министра уже задержано восемь человек.