23-летнему хоккеисту "Филадельфии" диагностировали рак

23-летнему шведскому нападающему Оскару Линдблому, выступающему в НХЛ за "Филадельфию" поставили страшный диагноз - саркома Юинга. Это злокачественная опухоль, которая поражает костный скелет.

Об этом страшном диагнозе молодого хоккеиста сообщила пресс-служба клуба. Руководство "Филадельфии" объявило, что Линдблом больше не выйдет на лед в нынешнем сезоне и приступает к борьбе со страшным недугом.

"Линдблом пройдет дальнейшее обследование и на следующей неделе получит все результаты, после чего будет начато лечение. Скорее всего, сезон для игрока завершен. "Филадельфия" будет поддерживать Оскара и обеспечит ему самый лучший уход. Он будет освобожден от тренировок и сможет полностью сосредоточиться на лечении и выздоровлении", - говорится в сообщении клуба.

"Филадельфия" выбрала Линдблома на драфте в 2014 году. Через три года чемпион мира среди юниоров 2013 года подписал с "летчиками" контракт. На его счету 134 матча в НХЛ, в которых он набрал 57 очков. Он забросил 30 шайб и отдал 27 передач. В нынешнем сезоне в 30 матчах он забросил 11 шайб и 7 раз ассистировал партнерам.