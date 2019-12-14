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14.12.2019 22:22
Рубрика: Власть

Дмитрий Песков отметил силу России

Текст: Кира Латухина
Россия остается островком стабильности в океане турбулентности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 году наша страна стала сильнее.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На Первом канале был показан отрывок эфира программы "Большая игра", сообщает ТАСС. Полностью передачу можно будет посмотреть в воскресенье вечером.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Да. Я в этом не сомневаюсь", - ответил Песков на вопрос, стала ли Россия сильнее.

Представитель Кремля подчеркнул, что происходят глубокие трансформации в дипломатии, международном праве, межгосударственных отношениях, правилах поведения государств и с точки зрения обесценивания международных организаций.

"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом", - заключил он.

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