Дмитрий Песков отметил силу России

Россия остается островком стабильности в океане турбулентности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2019 году наша страна стала сильнее.

На Первом канале был показан отрывок эфира программы "Большая игра", сообщает ТАСС. Полностью передачу можно будет посмотреть в воскресенье вечером.

"Да. Я в этом не сомневаюсь", - ответил Песков на вопрос, стала ли Россия сильнее.

Представитель Кремля подчеркнул, что происходят глубокие трансформации в дипломатии, международном праве, межгосударственных отношениях, правилах поведения государств и с точки зрения обесценивания международных организаций.

"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом", - заключил он.