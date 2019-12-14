Финский вратарь забросил шайбу в ворота шведов на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала переиграла Швецию - 5:1. Автором последней шайбы в матче стал голкипер финнов Франс Туохимаа.

Встреча между этими командами прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве. В стартовом периоде зрители голов не увидели, а в самом начале второй двадцатиминутки Даниэль Бродин вывел шведов вперед. Однако для "трех корон" этот успех в матче остался единственным.

Ессе Пульюярви и Ере Карьялайнен еще до перерыва вывели финскую команду вперед. В третьем периоде перешедший из "Витязя" в СКА Миро Аалтонен закрепил успех партнеров. Шведы в концовке сняли вратаря и получили две шайбы в свои ворота. Отличились Валттери Пуустинен и поставивший точку в матче броском от своих ворот голкипер Франс Туохимаа, впервые выступавший за сборную Финляндии.

Помимо этого финального гола, Франс Туохимаа еще и отразил 34 броска по своим воротам.

"Это мой первый гол в карьере. Несколько раз я пытался забить, но не получалось. Вдвойне приятно, что это мой первый матч в карьере за сборную. Настоящее безумие, сумасшедшие ощущения. Сейчас это самый важный момент в моей карьере. Должен сказать, что мне повезло, но куда важнее, что мы сегодня выиграли. Буду ли я играть против сборной России? Без понятия, но мне хотелось бы сыграть", - приводит слова вратаря "Чемпионат".