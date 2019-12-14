Финский вратарь забросил шайбу в ворота шведов на Кубке Первого канала

Новости

Как Трамп отправил Грету в отпуск на Рождество 20:30
"Нафтогаз" связал рост цен на газ для населения с коррупцией 20:11
Тюмень стала рекордсменом России по числу снеговиков 19:52
Дай Gazoo! Toyota выпустит на рынок раллийный Yaris Gazoo Racing 4 19:51
Участник шоу "Поле чудес" угадал слово с ошибкой 19:25
Кудашов: Хотели забить в пустые ворота и дали чехам вернуться в игру 19:10
Сможет ли робот завершить десятую симфонию Бетховена 19:10
Стали известны детали торговой сделки между США и Китаем 18:38
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином 18:21
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата 18:19
Ученые: При раке груди можно обойтись без химиотерапии 18:17
Назван продукт, снижающий уровень холестерина 17:50
Верка Сердючка впервые за долгое время выпустила новый трек 17:22
Телефонные аферисты сняли 1,3 млн с карт пенсионерок в Волгограде 17:20
В Севастополе завели дело о гибели мальчика после прыжков на кровати 17:11
Вдова боксера Дадашева подала в суд на Атлетическую комиссию Мэриленда 17:09
Ледокол "Арктика" прошел первый этап испытаний в Финском заливе 16:57
Под Новороссийском на трассе сгорела пассажирская маршрутка 16:55
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов 16:50
Журналистку НТВ не впустили на Украину 16:44
Видео: Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия 16:39
Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти 16:22
Эксперты составили "портрет" типичного автомобиля на российском рынке 16:15
Песков оценил итоги саммита "нормандской четверки" 16:14
В Краснодаре мужчину сняли с авиарейса за ругань с пассажирами 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
14.12.2019 15:58
Рубрика: Спорт

Финский вратарь забросил шайбу в ворота шведов на Кубке Первого канала

Текст: Максим Домчев
Вратарь Франс Туохимаа (Финляндия). Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Вратарь Франс Туохимаа (Финляндия). Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Вратарь Франс Туохимаа (Финляндия). Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Сборная Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала переиграла Швецию - 5:1. Автором последней шайбы в матче стал голкипер финнов Франс Туохимаа.

Фото: AP Photo/John Locher
Овечкин получил награду за развитие хоккея в США

Встреча между этими командами прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве. В стартовом периоде зрители голов не увидели, а в самом начале второй двадцатиминутки Даниэль Бродин вывел шведов вперед. Однако для "трех корон" этот успех в матче остался единственным.

Ессе Пульюярви и Ере Карьялайнен еще до перерыва вывели финскую команду вперед. В третьем периоде перешедший из "Витязя" в СКА Миро Аалтонен закрепил успех партнеров. Шведы в концовке сняли вратаря и получили две шайбы в свои ворота. Отличились Валттери Пуустинен и поставивший точку в матче броском от своих ворот голкипер Франс Туохимаа, впервые выступавший за сборную Финляндии.

Помимо этого финального гола, Франс Туохимаа еще и отразил 34 броска по своим воротам.

Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Нью-Джерси"

"Это мой первый гол в карьере. Несколько раз я пытался забить, но не получалось. Вдвойне приятно, что это мой первый матч в карьере за сборную. Настоящее безумие, сумасшедшие ощущения. Сейчас это самый важный момент в моей карьере. Должен сказать, что мне повезло, но куда важнее, что мы сегодня выиграли. Буду ли я играть против сборной России? Без понятия, но мне хотелось бы сыграть", - приводит слова вратаря "Чемпионат".

Спорт Хоккей Кубок Первого канала по хоккею РГ-Видео

Главное сегодня

Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Песков подтвердил переход на "повышенные тона" на нормандском саммите
Алина Загитова останется в сборной России