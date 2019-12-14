Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата.

Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

По сообщению в Facebook представителя ПЦУ Евстратия Зори, Епифаний объявил об этом на заседании архиерейского собора, сообщив о юридическом прекращении существования религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".

Он также отметил, что мероприятие проходило в Софии Киевской и было посвящено первой годовщине существования ПЦУ.

Это решение еще одно свидетельство того, что украинские раскольники, бывшие ярыми сторонниками неканонического вмешательства Константинополя в жизнь украинского православия и создания в его юрисдикции новой автокефальной церкви, не могут обрести ни малейшего согласия, и еще более яростно, чем прежде, ссорятся между собой.

Епифаний, между прочим, был выдвиженцем главы распущенного им сегодня Киевского патриархата Филарета.

Последний, кстати, на прошлой неделе записал видеообращение, в котором опроверг ликвидацию возглавляемого им Киевского патриархата. Он уверен, что такие решения готовят религиозную войну на Украине". Томос, полученный от Константинополя, за который он так ратовал, кажется ему теперь "неправильным".