Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Нью-Джерси"

Гол российского форварда Валерия Ничушкина принес "Колорадо" очередную победу. А совсем недавно над ним смеялись, и он был героем мемов в интернете.

К нападающему "Колорадо" Ничушкину в нынешнем сезоне было приковано повышенное внимание. Хоккеист долгое время никак не мог забить, из-за чего стал объектом для шуток у хоккейных фанатов по обе стороны Тихого океана. Однако совсем недавно Ничушкин сумел снять проклятие и прервал голевую засуху, которая продолжалась чуть больше 90 дней.

С тех пор россиянин стал стабильно забивать. Минувшей ночью именно гол Ничушкина стал победным в матче против "Нью-Джерси".

Россиянин отличился при счете 1:0, а его команда выиграла матч - 3:1. Для Ничушкина этот гол стал третьим в последних четырех встречах, а всего в этом сезоне он забросил уже 6 шайб. Успех Ничушкина совпал с победной серией "Колорадо", которая вывела "лавин" на первое место в Западной конференции.

В другом матче дня "Даллас" проиграл "Вегасу" в овертайме - 2:3. В составе "звезд" голевую передачу сделал российский нападающий Александр Радулов.