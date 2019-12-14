Гражданам запретили провозить в Европу овощи и фрукты

С 14 декабря страны Евросоюза запрещают провоз фруктов и овощей в багаже для граждан. Изменения вводят все страны Евросоюза. "С 14 декабря регламент N 2016/2031 Европейского парламента и Совета ЕС о защитных мерах против вредителей растений отменит действие прежней директивы 2000/29/ЕС, которая ранее регулировала данный вопрос", - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора. Каждая из стран разработает свои подзаконные акты, уточнили в ведомстве.

Кроме того, сейчас Минсельхоз и Россельхознадзор готовят согласованный комментарий по этому вопросу, сообщили "РГ" в министерстве.

В Евросоюз уже запрещено ввозить из третьих стран мясные изделия и молочные продукты. По сообщению таможни Финляндии, с 14 декабря 2019 года для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток. Такие же правила распространяются на Италию, Испанию и другие страны Евросоюза.

Туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки без фитосанитарного сертификата. Но понятно, что граждане не будут оформлять сертификаты. Поэтому ввоз де-факто запрещен.

"Растительных "альтернатив" чиновники ЕС оставили немного: фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Очевидно, что из этого списка российским туристам доступнее всего бананы, которые импортируются из Эквадора", - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Однако и импорт эквадорских бананов в Россию может быть ограничен из-за обнаруженного на них опасного вредителя, карантинного для России - многоядной мухи-горбатки.

"Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата", - говорится в материалах финской таможни. По словам ее представителей, поскольку "физическому лицу практически невозможно получить фитосанитарный сертификат, свежие фрукты, ягоды или овощи в действительности больше нельзя ввозить в Финляндию из-за пределов ЕС". Это будет актуально и для других стран Европы, где действует общее фитосанитарное законодательство ЕС. "При наличии фитосанитарного сертификата физлицо может ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды в количестве, не превышающем двух килограмм. При превышение данной нормы применяются такие же правила, как и при коммерческом ввозе", - сообщили в АТОР.

По информации финской стороны, ввоз растений ужесточился для "более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории ЕС".

На самом деле, ограничение ввоза определенных продуктов - нормальная практика для стран, которые беспокоятся о своем фитосанитарном и ветеринарном благополучии, отметил в беседе с "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. "Например, вас не пустят просто так с яблоками в США. И это не потому что в отношении каких-то стран введены санкции. Это правило действует много лет. Россия тоже ввела определенные ограничения на ввоз животноводческой продукции. Несмотря на то, что мир стал более глобальным, страны вводят изоляционные меры, чтобы защитить себя", - отметил Сергей Коршунов.

В США действительно разрешают для ввоза ограниченный перечень продуктов, но и их необходимо декларировать. Нарушителям грозит штраф.

Контролировать ввоз овощей, фруктов и растений будут на всех пунктах въезда: как автомобильных, так и морских и в международных аэропортах. Финские таможенники предупреждают, что при добровольной сдаче продукции санкций к въезжающим применяться не будет.

Запрещенные к ввозу товары в пунктах пропуска на финляндско-российской границе можно оставить в мусорных контейнерах (для мясной и молочной продукции есть отдельные контейнеры), а в аэропортах - сдать "запрещенку" работникам таможни. За повторяющееся или злостное нарушение запрета на ввоз может быть назначено наказание, отмечают в АТОР.

Новые фитосанитарные правила ЕС будут актуальны больше для тех туристов, которые путешествует в приграничные районы Финляндии, Эстонии, Латвии, пересекая границу на личном автомобильном транспорте или на автобусе. "Чаще всего туристы попадаются на бутербродах с колбасой и сыром, объясняя таможенникам, что это продукты для личного пользования. Штрафов за это обычно не бывает: люди либо съедают запасы на месте, либо их выкидывают. Но случается и так, что выезжающие на длительные сроки, например, для проживания в коттеджах в Финляндии, везут с собой и сырое мясо, и тут уже могут быть какие-то штрафы, если этих продуктов много", - ссылается АТОР на одного из представителей транспортной компании, которая организует "шоп-туры" в Финляндию.

С завтрашнего дня стоит быть более внимательными к выбору продуктов питания и россиянам, путешествующим в страны ЕС на международных поездах. При пересечении границы инспекторы таможни нередко досматривают багаж пассажиров. Кроме того, более тщательный контроль происходит при транзите в международных аэропортах, в том числе, в Германии и странах Северной Европы.

"По мнению наблюдателей, опасаться каких-то жестких досмотров в международных аэропортах Италии, Испании, Франции, Греции и ряда других страны Европы сильно не стоит. Особенно если путешественники едут с детьми", - уточняют в АТОР.

В странах Южного Средиземноморья в силу менталитета люди более лояльны к каким-либо запретам, особенно, когда речь идет о детях, или когда большой поток туристов. Представить на пике сезона, что таможенник в Греции, Италии или Испании будет искать в сумке туриста яблоко или бутерброд, сложно.