Юрий Жирков признан "Джентльменом года"

На этот раз церемонию провели без сладких застолий, зато очень по-домашнему - трогательно и сердечно - в "Голубом зале" газеты. Пришли те, кому действительны дороги честная игра и ее герои.
На церемонии вручались еще несколько приятных отличий. Трофей Детской футбольной лиги, откуда вышел и Жирков, получили братья Камиль и Рафаэль Гафьятуллины. "Приз футбольного журналиста Льва Филатова" за книгу "Федор Черенков" в молодогвардейской серии ЖЗЛ у Владимира Галедина и Игоря Рабинера. Лучшим футбольным телекомментатором признан уже в третий раз Константин Генич ("Матч ТВ"). Синий, выполненный под старину диплом Международного комитета Фэйр Плей, за неустанное продвижение идей благородства и за 25 конкурсов "Джентльмен года", получил отдел спорта "КП".
Смокинг сидел на скромняге Юрии Жиркове так, словно он всю жизнь только его и носил. Такая форма одежды обязывает, и Юрий Жирков в лаконичной своей манере вежливо ответил на вопросы.
Как вам группа на чемпионате Европы?
Юрий Жирков: Нормальная. Со сборной Финляндии вполне можно играть. Мы в это верим. И вы, по-моему, тоже. Датчане сильны, но бороться с ними - вполне. Сборная Бельгии … Да, это классная команда. Но тут у нас некое психологическое преимущество. Мы твердо знаем, что не имеем права в третий раз подряд пропустить от бельгийцев три мяча.
А на какой результат в чемпионате Европы вас настраивают тренеры?
Юрий Жирков: Так вопрос не ставится. Но я помню наставления Гуса Хиддинка. Он всегда ставил задачу сыграть с полной отдачей. В 2008 мы с ним взяли бронзу. В 2018 с Черчесовым боролись за выход в полуфинал Кубка мира. Это и есть настрой.
Вы словно мостик, который соединяет две сборные.
Юрий Жирков: Нет-нет, я не мостик, я действующий игрок.
А, правда, говорят, что вы, в отличие от нескольких игроков той команды, отправившихся после первенства 2008 года в Англию, были не особенно довольны пребыванием в "Челси"?
Юрий Жирков: Как сказать. Кое-что там сложилось неудачно. Например, в первый же день приезда в аэропорту не нашлось встречающих. Да еще и травмы. Начал учить английский, приезжал преподаватель. Но никак не мог я попасть в график. Тренировки, разъезды, и с семьей хочется побыть.
Тут в разговор вступила жена Инна:
- Пришлось столкнуться с бытовыми трудностями. Юре не особенно нравилось. Все наши, кто тогда играл, были не прочь остаться, а он рвался домой.
Юрий Жирков: У нас трое детей: мальчик, девочка, мальчик. В таком порядке. И дома комфортнее.
Задумывались, чем заняться, после футбола? Может, тренером, менеджером?
Юрий Жирков: Пока нет. Сосредоточен на футболе. Надо бы учиться на тренера.
Позвольте мой последний вопрос: вы из Тамбова. А где хотелось бы бросить якорь, где жить, когда футбол закончится? Что предпочтете - Москву или Питер с "Зенитом"?
Юрий Жирков: Калининград.