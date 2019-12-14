Юрий Жирков признан "Джентльменом года"

36-летний игрок "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признан самым благородным футболистом нашего футбола. За что облачили его в черный смокинг? Точнее всех достоинства Жиркова, победившего в 26-м традиционном конкурсе "Джентльмен года", неизменно с 1994-го проводящегося "Комсомолкой", оценил знаменитый вратарь Анзор Кавазашвили. "Юра, - сказал он, - тебя бьют по ногам, по коленкам, а ты всегда терпишь и, храня достоинство, никогда не отвечаешь грубиянам. Да еще всюду успеваешь на поле. Вот пример молодым".

На этот раз церемонию провели без сладких застолий, зато очень по-домашнему - трогательно и сердечно - в "Голубом зале" газеты. Пришли те, кому действительны дороги честная игра и ее герои.

На церемонии вручались еще несколько приятных отличий. Трофей Детской футбольной лиги, откуда вышел и Жирков, получили братья Камиль и Рафаэль Гафьятуллины. "Приз футбольного журналиста Льва Филатова" за книгу "Федор Черенков" в молодогвардейской серии ЖЗЛ у Владимира Галедина и Игоря Рабинера. Лучшим футбольным телекомментатором признан уже в третий раз Константин Генич ("Матч ТВ"). Синий, выполненный под старину диплом Международного комитета Фэйр Плей, за неустанное продвижение идей благородства и за 25 конкурсов "Джентльмен года", получил отдел спорта "КП".

Блиц-интервью

Смокинг сидел на скромняге Юрии Жиркове так, словно он всю жизнь только его и носил. Такая форма одежды обязывает, и Юрий Жирков в лаконичной своей манере вежливо ответил на вопросы.

Как вам группа на чемпионате Европы?

Юрий Жирков: Нормальная. Со сборной Финляндии вполне можно играть. Мы в это верим. И вы, по-моему, тоже. Датчане сильны, но бороться с ними - вполне. Сборная Бельгии … Да, это классная команда. Но тут у нас некое психологическое преимущество. Мы твердо знаем, что не имеем права в третий раз подряд пропустить от бельгийцев три мяча.

А на какой результат в чемпионате Европы вас настраивают тренеры?

Юрий Жирков: Так вопрос не ставится. Но я помню наставления Гуса Хиддинка. Он всегда ставил задачу сыграть с полной отдачей. В 2008 мы с ним взяли бронзу. В 2018 с Черчесовым боролись за выход в полуфинал Кубка мира. Это и есть настрой.

Вы словно мостик, который соединяет две сборные.

Юрий Жирков: Нет-нет, я не мостик, я действующий игрок.

А, правда, говорят, что вы, в отличие от нескольких игроков той команды, отправившихся после первенства 2008 года в Англию, были не особенно довольны пребыванием в "Челси"?

Юрий Жирков: Как сказать. Кое-что там сложилось неудачно. Например, в первый же день приезда в аэропорту не нашлось встречающих. Да еще и травмы. Начал учить английский, приезжал преподаватель. Но никак не мог я попасть в график. Тренировки, разъезды, и с семьей хочется побыть.

Тут в разговор вступила жена Инна:

- Пришлось столкнуться с бытовыми трудностями. Юре не особенно нравилось. Все наши, кто тогда играл, были не прочь остаться, а он рвался домой.

Юрий Жирков: У нас трое детей: мальчик, девочка, мальчик. В таком порядке. И дома комфортнее.

Задумывались, чем заняться, после футбола? Может, тренером, менеджером?

Юрий Жирков: Пока нет. Сосредоточен на футболе. Надо бы учиться на тренера.

Позвольте мой последний вопрос: вы из Тамбова. А где хотелось бы бросить якорь, где жить, когда футбол закончится? Что предпочтете - Москву или Питер с "Зенитом"?

Юрий Жирков: Калининград.