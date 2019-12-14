Казначейство в 2019 году заработает для бюджета рекордную сумму

Доходы от управления ликвидностью единого казначейского счета в 2019 году будут в два раза больше, чем в 2018-м. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

"Временно свободные средства мы размещаем в надежные финансовые инструменты. Такие как, банковские депозиты в рублях и иностранной валюте, сделки РЕПО под залог ценных бумаг, сделки валютный СВОП, - напомнил Артюхин. - В 2019 году доходы от управления ликвидностью составят 181 миллиард 253 миллиона рублей - небывалая сумма. В 2018-м было в два раза меньше".

В начале декабря Казначейство перешло к размещению средств по договорам банковского вклада с центральным контрагентом. Это новый финансовый инструмент. Первые операции были проведены с 3 по 5 декабря.

"В следующем году мы рассчитываем приступить к проведению операций по размещению средств Фонда социального страхования", - уточнил Артюхин.

Интервью Романа Артюхина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".