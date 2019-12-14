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14.12.2019 06:25
Рубрика: Власть

Казначейство выяснит, откуда берутся товары для российских госзакупок

Текст: Юлия Кривошапко
У госзакупок появится география. Можно будет точно узнать страну происхождения того или иного товара и оценить, куда идут деньги госзаказчиков: на поддержку отечественных или иностранных производителей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Федерального казначейства Роман Артюхин.
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Информация о стране происхождения по всем закупкам товаров будет вноситься в реестр контрактов Единой информационной системы (ЕИС) закупок на этапе заключения контракта. Федеральное казначейство будет контролировать процесс и следить за тем, чтобы сведения соответствовали контракту.

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"Новая норма закреплена подписанным в ноябре постановлением правительства РФ номер 1400, - пояснил Артюхин. - Федеральное казначейство будет вести мониторинг информации. Нам предстоит оценить, откуда берется конечный продукт, где есть рыночные ниши, которые отечественные производители могли бы закрыть".

По словам главы Федерального казначейства, на основе этих данных министерства и ведомства смогут принимать решения о необходимости поддержки тех или иных отраслей экономики, а также о создании условий для увеличения доли российских товаров в госзакупках.

"Мы все заинтересованы, чтобы отечественная экономика развивалась, чтобы был рост. За счет чего он может быть? За счет спроса со стороны государства, - отметил Роман Артюхин. - Остается понять: если у нас есть такой спрос и наверняка есть предложение со стороны отечественных компаний, то почему они не встречаются?".

По данным Казначейства, за 10 месяцев 2019 года сумма контрактов в сфере госзаказа, заключенных по закону 44-ФЗ о федеральной контрактной системе и размещенных в ЕИС, составила 5,6 триллиона рублей. Всего было заключено 2,7 миллиона контрактов. По 223-ФЗ (закупки госкомпаний) - размещено 1,1 миллиона контрактов на сумму почти 13 триллионов рублей.

Подробности читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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