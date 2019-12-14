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14.12.2019 09:39
Рубрика: Культура

Круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе за 183 тысячи долларов

Текст: Андрей Васильев
Джон Леннон на съемках фильма "Как я выйграл войну". Джон Леннон на съемках фильма "Как я выйграл войну".
Джон Леннон на съемках фильма "Как я выйграл войну".

Знаменитые круглые очки одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона были проданы в пятницу на аукционе Sotheby"s за 183 тысячи долларов. Имя покупателя не сообщается.

Фото: AP Photo
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Эти очки с круглыми зелеными линзами и с золотой оправой, которые стали одним из символов культовой фигуры в рок-н-ролле, Леннон стал носить в 1966 году, когда готовился к роли в фильме "Как я выиграл войну".

Они были выставлены на аукцион Аланом Херрингом, водителем барабанщика из ливерпульского квартета Ринго Старра и его товарища по группе Джорджа Харрисона, сообщает France 24.

"Летом 1968 года я забрал Джона вместе с Ринго и Джорджем на "Мерседесе" Ринго и отвез их в ливерпульский офис, - рассказал Херринг в заявлении, опубликованном аукционным домом Sotheby's. - Когда Джон вышел из машины, я заметил, что он оставил эти солнцезащитные очки на заднем сиденье, и одна линза и одна часть оправы отсоединились от них. Я спросил Джона, хочет ли он, чтобы я починил их для него. Он сказал мне не волнуйтесь, я куплю себе новые".

Фото: iStock
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Херринг сказал, что он так и не смог их починить очки, и выставил на аукцион, как и другие предметы, например, ожерелье хиппи с колокольчиками, которое носил Джордж Харрисон, проданное за 13,3 тысячи долларов.

В 1980 году, когда ему было 40 лет, Леннон был зарезан сумасшедшим фанатом возле своего многоквартирного дома на Манхэттене, а Харрисон умер от рака легких в 58 лет в 2001 году. Барабанщику The Beatles Ринго Старру в этом году исполнилось 79 лет, а одному из основателей ливерпульского квартета, музыканту, певцу, продюсеру Полу Маккартни - 77 лет.

Культура Музыка Рок Персона: Джон Леннон

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