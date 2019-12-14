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14.12.2019 18:02
Рубрика: Спорт

Логинов выиграл серебро в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

Текст: Максим Домчев
Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В субботу на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии мужчины проводили гонку преследования на 12,5 км. Стартовый лист был сформирован по итогам спринта. Первым стартовал Йоханнес Бе из Норвегии, россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев уходили в гонку третьим и четвертым. И при благоприятном исходе оба могли претендовать на подиум.

Фото: Денис Костюченко/ РИА Новости
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Норвежский "монстр" довольно быстро дал понять соперникам, что в этот день они могут бороться только за серебро и бронзу. Он был быстрее всех на трассе и показал себя замечательным снайпером. При таких условиях шансов догнать Йоханнеса Бе не было.

Логинов провел гонку преследования на высочайшем уровне. Не допустил ни одной ошибки в стрельбе и после заключительного огневого рубежа убежал за серебром, опережая ближайшего преследователя более чем на 15 секунд. Такого преимущества Логинову, который по собственному признанию еще далек от лучшей формы, все же хватило. Елисеев также претендовал на медаль, но один промах отбросил его на итоговую 11-ю позицию. Третьим же финишировал Эмильен Жаклен из Франции.

Благодаря этому успеху Логинов переместился в общем зачете кубка мира на вторую позицию Лидирует, и очень уверенно, Йоханнес Бе.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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