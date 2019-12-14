Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии

В проекте отыскалась лазейка, позволяющая обналичить замороженные с 2014 года пенсионные накопления системы обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Эти средства по замыслу авторов проекта, можно будет перевести в новую систему, сделав их своим первым взносом, чем, как считают в ведомстве, воспользуется большинство граждан. В течение шести месяце после внесения первого взноса, гражданин может передумать и снять все деньги со счета, в том числе и замороженные ранее пенсионные накопления.
Как обещают, эта лазейка в доработанном законопроекте будет ликвидирована. Замороженные средства получится досрочно получить лишь в случае тяжелой жизненной ситуации. Например, заболевания, включенного в перечень социально значимых (туберкулез, ВИЧ, гепатит B и C, онкологические заболевания и некоторые другие).
"Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП - это средства гражданина", - сказал Моисеев (Цитата по РБК).
Также вероятно, что в законопроекте будет установлен размер минимально возможного взноса в 100 рублей. Сохранность накоплений ГПП гарантирует государство, а по накоплениям до 6% от зарплаты дает налоговый вычет в 120 тысяч рублей.
Предусмотрен также повышающий коэффициент к льготе при налоге на прибыль для работодателей, участвующих в софинансировании пенсии работника. В первые шесть лет - 1,03, далее - 1,06. Управление средствами будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что новая система будет запущена с 2021 года.