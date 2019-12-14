Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

Также предлагается значительно расширить полномочия службы судебных приставов. Сегодня ведомство по сути контролирует работу только коллекторов. Много было споров, вправе ли судебные приставы заниматься, допустим, сотрудниками банков, которые, подчас, донимают должников не хуже коллекторов. По словам экспертов, после того, как закон ввел жесткие требования к коллекторам и прописал процедуру взыскания долга, "упавшее знамя" подхватили некоторые сотрудники банков, посчитавшие, что на них правила не распространяются. Действительно, на практике возник вопрос, вправе ли судебные приставы наказывать банкиров, позвонивших должнику в неурочный час.

Разработанный министерством юстиции документ снимает все вопросы: и банкиры, и сотрудники микрофинансовых организаций, и все, кто занимается профессиональным взысканием долгов, войдут в реестр службы судебных приставов и будут ей поднадзорны.

По оценкам Минюста, сегодня возвратом просроченной задолженности занимаются более 43 тысяч организаций (43350, если быть точным). Из них: 300 - профессиональные коллекторские организации, 1 900 - микрофинансовые организации, 800 - кредитные организации, 2 100 - кредитные потребительские кооперативы, 900 - сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4 000 - ломбарды, 20 000 - управляющие компании, 12 900 - ресурсоснабжающие организации, 250 - региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 - операторы связи. И все они должны будут в реестр. Так что теперь можно будет наказывать и управдомов, и сотрудников ломбардов, и представителей сотовых компаний, если те не слишком деликатно обойдутся с должником.

Если лицо не будет включено в реестр службы судебных приставов, оно будет вправе лишь писать должнику письма. И отправлять почтой.

"К включенным в государственный реестр организациям будут предъявляться повышенные требования, например, ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, хранение вышеуказанной информации, а также всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет, - говорится в пояснительной записке. - Также такие организации в обязательном порядке должны будут владеть сайтом информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иметь электронную почту, заключить договор обязательного страхования ответственности".

Еще интересная новация: предлагается прописать в законе такое понятие, как автоматизированный интеллектуальный агент ("робот-коллектор").