Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов. Документ "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Например, предполагается ввести обязательные досудебные процедуры, то есть взыскатели должны будут сначала официально обратиться к должнику с требованием исполнить обязательства. Это сделает невозможным ситуацию, когда визит судебных приставов становится сюрпризом для гражданина. Взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в 30-дневный срок после получения предложения о возврате просрочки или откажется от этого раньше.

Минюст также выступил с инициативой обязать юридических лиц, которые собирают долги с граждан, записывать разговоры с должниками и хранить их в течение двух лет. Среди прочего документ предлагает узаконить использование роботов-коллекторов, однако с определенными ограничениями.