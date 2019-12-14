Москва предложит новый курс для решения северокорейской проблемы

Россия вместе с Китаем предложат США и их союзникам новую политику в отношении Северной Кореи. Она предусматривает отказ от силового давления на северокорейскую сторону, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

По словам дипломата, Москва и Пекин в Совбезе ООН попытаются предложить новый курс. Речь идет о том, чтобы политика США на северокорейском направлении не выглядела "как у слона в посудной лавке".

"Мы не хотим иметь ядерного соседа. В этом смысле цели общие. Предлагаем проводить политику, которая приведет к этой цели", - указал Мацегора в эфире радио "Владивосток".

Напомним, переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик. В Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, отметив, что американцы пришли с "пустыми руками".

После этого КНДР неоднократно ставила ультиматумы США. Вашингтон должен выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить гарантии безопасности до конца года, заявили в Пхеньяне. В противном случае, переговоры будут прекращены.