Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации

Военная разведка США считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не готов к проведению денуклеаризации. Об этом телеканалу Fox News сообщил директор Разведывательного управления минобороны Соединенных Штатов генерал-лейтенант Роберт Эшли.

"Мы по-прежнему делаем все, чтобы иметь возможность оценить (ядерный) потенциал северокорейцев", - сказал Эшли.

Ранее на сайте госдепартамента США появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь время в осуществление денуклеаризации Корейского полуострова. Они считают, что председатель КНДР Ким Чен Ын выполнит свое обязательство.

Напомним, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня. По итогам встречи главы двух государств подписали соглашение, а американский лидер заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".