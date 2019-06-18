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Рубрика: В мире

США поверили в денуклеаризацию КНДР

Власти США уверены в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осуществит денуклеаризацию Корейского полуострова. На сайте госдепартамента говорится, что американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь считают, что председатель КНДР выполнит свое обязательство.

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус не стала уточнять, считает ли Вашингтон подлинным документ, опубликованной радиостанцией "Голос Америки".

Ранее радиостанция "Голос Америки" опубликовала документ, согласно которому северокорейский лидер назвал переговоры первым шагом для получения статуса мировой ядерной державы.

Напомним, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня. По итогам встречи главы двух государств подписали соглашение, а американский лидер заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

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