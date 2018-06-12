Стало известно содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа

Новости

Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения 12:20
В Волгограде из-за трагедии на реке отменили праздничные мероприятия 12:10
Овечкин опустил известного комика лицом в Кубок Стэнли 12:07
Одно из самых красивых зданий Екатеринбурга стало заставкой Google 12:05
В Иркутской области во время сплава погибли два туриста 11:58
В Пензе заложили капсулу времени, которую вскроют в 2063 году 11:53
Названа возможная причина столкновения катамарана с баржей на Волге 11:46
Ударная группа ВМС США вернулась к берегам Сирии 11:44
Лукашенко поздравил Путина с Днем России 11:28
В Ессентуках сборную Нигерии встретили хлебом-солью и лезгинкой 11:25
В Москве объявлено штормовое предупреждение 11:24
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России 11:12
Обитатели сочинского дельфинария "провели" футбольный матч 11:04
В Башкирии при пожаре пострадали люди 10:51
На Волге число погибших при ЧП с катамараном возросло до 11 человек 10:34
Российско-сербский гуманитарный центр укрепляет авторитет в Европе 10:22
Пушков о саммите США-КНДР: Самое начало разрядки 10:17
Советник Трампа по экономическим вопросам перенес сердечный приступ 10:06
Ливни и грозы прогремят в Москве во вторник 09:54
Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком 09:47
Пять человек погибли в ДТП в Омской области 09:46
Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном еще много раз 09:29
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали двустороннее соглашение 08:53
Китайский "самолет Ким Чен Ына" вылетел из Пекина в Сингапур 08:48
В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником 08:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
12.06.2018 10:35
Рубрика: В мире

Стало известно содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа

Текст: Олег Кирьянов (Сингапур)

СМИ удалось рассмотреть основные пункты совместного заявления, которое подписали по итогам саммита Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Хотя официально итоги и содержание документа не оглашены, но в процессе подписания президент США решил немного сыграть на публику и в развернутом виде издалека показал документ. Этого хватило, чтобы рассмотреть на фото то, что было написано.

Текст носит название "Совместное заявление президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по саммиту в Сингапуре.

Фото: Kevin Lim/THE STRAITS TIMES
Трамп заявил об огромном успехе на переговорах с Ким Чен Ыном

В нем содержатся четыре основных положения.

Во-первых, США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании.

Во-вторых, стороны обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.

В-третьих, КНДР подтвердила свое обещание, которое зафиксировано по итогам межкорейского саммита в Пханмунчжоме 27 апреля 2018 г., работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В четвертом пункте Пхеньян и Вашингтон договорились как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу опознанных останков. В последнем пункте речь идет о солдатах США, которые участвовали в Корейской войне 1950-53 гг. и погибли в ходе конфликта, оставшись на полях боев в Корее.

Главное сегодня

Стало известно содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа
Американец взял в заложники четверых детей во Флориде и убил их
Названы возможности российской системы ПВО С-500 "Прометей"
СМИ: "Интер" заплатит "Спартаку" 47 млн евро за Промеса
В Москве объявлено штормовое предупреждение