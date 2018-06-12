Стало известно содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа

СМИ удалось рассмотреть основные пункты совместного заявления, которое подписали по итогам саммита Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Хотя официально итоги и содержание документа не оглашены, но в процессе подписания президент США решил немного сыграть на публику и в развернутом виде издалека показал документ. Этого хватило, чтобы рассмотреть на фото то, что было написано.

Текст носит название "Совместное заявление президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по саммиту в Сингапуре.

В нем содержатся четыре основных положения.

Во-первых, США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании.

Во-вторых, стороны обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.

В-третьих, КНДР подтвердила свое обещание, которое зафиксировано по итогам межкорейского саммита в Пханмунчжоме 27 апреля 2018 г., работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В четвертом пункте Пхеньян и Вашингтон договорились как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу опознанных останков. В последнем пункте речь идет о солдатах США, которые участвовали в Корейской войне 1950-53 гг. и погибли в ходе конфликта, оставшись на полях боев в Корее.