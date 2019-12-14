На Тайване полиция застрелила подозреваемого в закладке бомбы

Полиция на юге Тайваня застрелила в субботу подозреваемого в установке взрывного устройства возле офиса главной оппозиционной партии острова Гоминьдан, сообщает официальное Центральное информационное агентство.

По данным полиции, бомба, установленная возле входа в офис, состояла из проводов, адаптера, порошка и трех емкостей с неизвестной жидкостью

Минера по фамилии Ву выследили в соседнем городе Гаосюн. После длительного противостояния, которое длилось около десяти часов, стражи порядка ворвалась в здание и застрелила подозреваемого.

Напомним, на Тайване 11 января пройдут президентские и парламентские выборы, предвыборная агитация идет полным ходом. Гоминьдан бросает вызов правящей Демократической прогрессивной партии главы тайваньской администрации Цай Инь-веня, которая в настоящее время лидирует в рейтингах, отмечает портал channelnewsasia.com.