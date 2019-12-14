Назван продукт, снижающий уровень холестерина

Одним из продуктов, снижающим уровень холестерина, является популярный в традиционной китайской медицине красный рис, который ранее использовался также для улучшения пищеварения и кровообращения.

Как пишет Health.News, красный дрожжевой рис является ферментированным продуктом, для приготовления которого применяются дрожжи Monascus purpureus. Уровень холестерина снижает содержащееся в таком рисе соединение монаколин К. Исследования показали, что и имеющиеся в нем другие питательные вещества также могут способствовать снижению риска сердечных заболеваний.

Ученые из Тайваня изучили эффективность красного риса, обогащенного монаколином K и гамма-аминомасляной кислотой, в лечении гиперлипидемии. В результате выяснилось, что оба эти соединения оказывают положительное, хотя и различное влияние на уровень холестерина и липидов в крови.

Как отмечает Health.News, в исследовании участвовали 50 человек, которым давали либо красный рис, обогащенный монаколином K, либо красный рис с гамма-аминомасляной кислотой, либо плацебо. При этом уровень холестерина в их крови измеряли перед началом исследования, а затем - в ходе научной работы - через месяц, два и через три месяца. Кроме того испытуемые проходили тест на холестерин через месяц после окончания исследовательской программы.

Как оказалось, употребление обогащенного монаколином К красного риса снижало холестерин в большей степени. Но и красный рис с высоким содержанием гамма-аминомасляной кислоты тоже давал положительные результаты.

"На основании полученных результатов исследователи пришли к выводу о том, что использование различных концентраций и соотношений монаколина К и гамма-аминомасляной кислоты полезно при лечении гиперлипидемии", - говорится в публикации. Но при этом все же необходима консультация с врачом.