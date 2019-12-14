Названа причина возможного срыва экстрадиции Ассанжа в США

По словам адвоката Ассанжа, шпионский заговор организовала охранная фирма. Каждый шаг правозащитника контролировался американцами, которые обвиняют его в посягательствах на интересы безопасности США.

Защита рассчитывает, что после получения показаний от Ассанжа, который выступает в качестве жертвы предполагаемого заговора, британское правосудие задумается о целесообразности его экстрадиции в США.

Ранее испанский судья намеревался опросить Ассанжа в качестве свидетеля по делу о незаконном прослушивании в посольстве Эквадора в Лондоне со стороны охранной фирмы Undercover Global. Однако британская сторона отклонила этот запрос.

По версии следствия, сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая осуществляли охрану эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.

Между тем владелец частной охранной фирмы Undercover Global S. L., был задержан в Испании, пишет газета El Pais. Издание со ссылкой на материалы суда сообщило, что охранная фирма передавала полученные данные ЦРУ. Приоритетом особой важности были посещавшие Ассанжа граждане России и США.