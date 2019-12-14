Нигерийские боевики убили заложников из НПО "Действие против голода"

В Нигерии боевики убили четырех человек, похищенных в июле в результате нападения на гуманитарный конвой неправительственной организации (НПО) "Действие против голода" на северо-востоке страны. Тогда один человек погиб, шестеро пропали без вести.

В заложниках находился сотрудник организации, два водителя и три представителя министерства здравоохранения страны, передает РИА Новости. Один из захваченных активистов был убит в сентябре.

"Боко харам" - группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Она добивается создания исламского халифата и введения норм шариата на всей территории Нигерии. В течение десяти боевики убили более 20 тысяч человек. Кроме того, экстремисты похитили десятки тысяч людей.

Напомним, что в 2016 году военным удалось освободить более 200 захваченных боевиками школьниц, которых они удерживали в плену почти два года. А в прошлом году ополченцы смогли освободить из плена "Боко Харам" более 800 ранее захваченных детей.