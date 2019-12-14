Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Много ли школ в России запретили мобильники на уроках? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

- Ольга Юрьевна, запрет мобильников в классах не обсуждает только ленивый. Есть данные, сколько школ приняли принципиальное решение: гаджеты на урок не пускать?

Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса. Мы отправили эти рекомендации во все регионы: школы могли последовать нашим советам и закрепить их в своем уставе. Но мы никого не заставляли это делать, образовательная организация сама принимала решение.

И сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область - сто процентов школ. Камчатский край - 37,5%, Магаданская область - 53,3%, Пермский край - 58,8%, Республика Марий Эл - 63,8%, Удмуртская Республика- 60,9%, Кемеровская область - 67,3%, Курганская область -50,9%, Свердловская область -65,3%. Это абсолютно проверенные данные.

Напомню, что летом был большой социологический опрос. И 61 процент школьников, 89 процентов родителей, и 90 процентов педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов во время уроков. То есть не только взрослые, но и большинство ребят соглашаются: личные смартфоны отвлекают от занятий.

Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям. Уверена, что в ближайшее время к нам подключится еще больше школ. Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно.

Подробности читайте в одном из ближайших выпусков "Российской газеты".