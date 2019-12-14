Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА

Глава Минэкономразвития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал на странице в facebook переход банку 75% акций футбольного клуба ЦСКА.

По его словам, футбольный клуб прошел через смену поколений и сейчас готов перейти на новую ступень своего развития. В межсезонье ЦСКА может усилить свой состав и завоевать по итогам чемпионата 2019/2020 годов место в Лиге Чемпионов.

Как пояснил Орешкин, решение о передаче акций принято как в интересах клуба, так и в интересах ВЭБ.РФ. У клуба укрепится его финансовое состояние, что является необходимым условием для выполнения его амбициозных планов. ВЭБ.РФ вместо должника получил на баланс бумаги клуба с высокой капитализацией, подтвержденной на международном уровне. А дальнейшие вложения в клуб позволят обеспечить рост капитализации клуба и улучшат качество активов на балансе ВЭБ.РФ.

Министр подчеркнул, что ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в спортивное управление клубом, которое полностью останется за Евгением Гинером.