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14.12.2019 15:57
Рубрика: Экономика

Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА

Текст: Сергей Тихонов

Глава Минэкономразвития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал на странице в facebook переход банку 75% акций футбольного клуба ЦСКА.

Орешкин охарактеризовал первую половину 2020 года

По его словам, футбольный клуб прошел через смену поколений и сейчас готов перейти на новую ступень своего развития. В межсезонье ЦСКА может усилить свой состав и завоевать по итогам чемпионата 2019/2020 годов место в Лиге Чемпионов.

Как пояснил Орешкин, решение о передаче акций принято как в интересах клуба, так и в интересах ВЭБ.РФ. У клуба укрепится его финансовое состояние, что является необходимым условием для выполнения его амбициозных планов. ВЭБ.РФ вместо должника получил на баланс бумаги клуба с высокой капитализацией, подтвержденной на международном уровне. А дальнейшие вложения в клуб позволят обеспечить рост капитализации клуба и улучшат качество активов на балансе ВЭБ.РФ.

Министр подчеркнул, что ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в спортивное управление клубом, которое полностью останется за Евгением Гинером.

Экономика Бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА

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