Песков оценил итоги саммита "нормандской четверки"

Прорыва на саммите в "нормандском формате" в Париже не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Телепередача выйдет в эфир завтра вечером, сегодня в соцсетях появился анонс.

"Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва? Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет", - сказал Песков.

Также пресс-секретарю президента был задан вопрос, стала ли Россия сильнее. "Да, - ответил Песков. - Я в этом не сомневаюсь".