Правительство изменило систему премирования в сфере культуры

Со следующего года правительство меняет систему премий в области культуры. Лауреатов станет меньше, но увеличатся суммы поощрений.

Кабинет министров ежегодно присуждал 12 премий в области культуры по 2 миллиона рублей, три премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч каждая и по 100 тысяч получали 15 лауреатов премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, совершенствующее эту систему с 2020 года. Оно вступит в силу с 1 марта.

Премий правительства за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры будет шесть, по 3 миллиона рублей. Премия Федора Волкова останется одна, но ее лауреат получит уже 3 миллиона рублей. Увеличивается и общий фонд вознаграждения для премии "Душа России": обладатели пяти премий получат по 500 тысяч.

Кроме того, с 2020 года правительственной станет премия имени А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры, которая вручается обычным работникам учреждений культуры. Каждый год кабинет министров будет отмечать семь лучших 300 тысячами рублей.