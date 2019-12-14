Новости

Под Ивановом автобус протаранил грузовик 12:29
Правительство изменило систему премирования в сфере культуры 12:24
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом 12:18
UFC официально объявил о поединке Нурмагомедова и Фергюсона 11:58
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15 11:55
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу "Голос" 11:45
В жилом доме Комсомольска-на-Амуре взорвался газ 11:29
Грустный кот с необычными ушами стал звездой интернета 11:09
Военнослужащие ВВО преподали мастер-класс коллегам из Лаоса 10:36
На Урале в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек 10:28
В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи 09:48
Круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе за 183 тысячи долларов 09:39
23-летнему хоккеисту "Филадельфии" диагностировали рак 09:25
На Тайване полиция застрелила подозреваемого в закладке бомбы 09:18
Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Нью-Джерси" 09:09
В Хабаровске судебный пристав получил взятку квартирами 09:05
В Приморье оконная фирма обманула 30 клиентов на 2,7 миллиона рублей 08:32
Два человека стали жертвами ДТП в Москве 08:28
В США девушка умерла из-за "болезни поцелуев" со странными симптомами 08:20
На Сахалине у тренера баскетбольного клуба нашли наркотики 08:16
Беларусь возьмет у Китая кредит в 500 миллионов долларов 08:08
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов 08:01
Глава Бурятии предложил сделать 31 декабря выходным 07:54
Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу 07:50
В Забайкалье игравшая на бирже учительница лишилась 700 тысяч рублей 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
14.12.2019 12:24
Рубрика: Власть

Правительство изменило систему премирования в сфере культуры

Текст: Владимир Кузьмин

Со следующего года правительство меняет систему премий в области культуры. Лауреатов станет меньше, но увеличатся суммы поощрений.

Кабинет министров ежегодно присуждал 12 премий в области культуры по 2 миллиона рублей, три премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч каждая и по 100 тысяч получали 15 лауреатов премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества.

Фото: iStock
Правительство рассмотрит переход на "цифровые кадры"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, совершенствующее эту систему с 2020 года. Оно вступит в силу с 1 марта.

Премий правительства за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры будет шесть, по 3 миллиона рублей. Премия Федора Волкова останется одна, но ее лауреат получит уже 3 миллиона рублей. Увеличивается и общий фонд вознаграждения для премии "Душа России": обладатели пяти премий получат по 500 тысяч.

Кроме того, с 2020 года правительственной станет премия имени А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры, которая вручается обычным работникам учреждений культуры. Каждый год кабинет министров будет отмечать семь лучших 300 тысячами рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство

Главное сегодня

Пушков озвучил "мрачный сценарий" для Европы из-за ракет США
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Путин назвал недостаточными меры по поддержке демографии
Песков подтвердил переход на "повышенные тона" на нормандском саммите
Фигуристка Загитова рассказала, почему решила приостановить карьеру