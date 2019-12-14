Представительница Ямайки одержала победу в конкурсе "Мисс мира"

Победительницей престижного международного конкурса "Мисс мира 2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

"Мисс Мира" 2018 Ванесса Понсе де Леон из Мексики передала корону Сингх после того, как она вышла победителем среди более чем 100 других претендентов со всего мира. Сингх является четвертым участником с Ямайки, выигравшим корону "Мисс Мира", сообщает портал rappler.com.

Обладательница титула "Мисс Россия 2019", уроженка Ростовской области Алина Санько, даже не попала в финал. Россиянки становились "Мисс мира" дважды, причем оба раза на конкурсах, проводившихся в ЮАР. В 1992 году в Сан-Сити победу одержала Юлия Курочкина, а в 2008-м в Йоханнесбурге - Ксения Сухинова.