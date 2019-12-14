Пушков оценил идею о миротворцах ООН в Донбассе

Фантазиями Киева назвал идею о введении миротворческого контингента ООН в Донбасс российский сенатор Алексей Пушков.

"Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, [которых] якобы могут послать в Донбасс", - написал политик в своем Twitter, комментируя заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко. По его словам, киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН в юго-восточных регионах Украины, если Минские договоренности не смогут привести к миру на этой территории.

"Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет", - напомнил Пушков. "В Париже это и не обсуждалось", - добавил он, имея в виду недавнюю встречу "нормандской" четверки.

"От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", - подытожил сенатор.