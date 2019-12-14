Группа "Мумий Тролль" выступила с большим сольным концертом в Москве

12 декабря на "ВТБ Арене" был аншлаг - группа "Мумий Тролль" представляла предновогоднюю концертную программу "С Новым годом, крошка" в Москве (чуть ранее, 5 декабря, Илья Лагутенко со товарищи собрал полный Ледовый дворец в Санкт-Петербурге).

Песня, давшая название концерту, вышла в декабре 1998 года. Спустя 21 год группа применила максимум современных интерактивных технологий, чтобы подарить программе новую жизнь. "Мумий Тролль" готовил это шоу около года вместе с международной командой операторов, сценографов, программистов, декораторов и архитекторов.

Над видеоэффектами трудилась латвийская студия PepeFX, известная сотрудничеством с Brainstorm. Режиссером выступил Papa Chi, тоже латвиец. Художником по свету и сценографом программы стал Ainars Pastars из европейской компании NA, создающей инновационные световые решения для церемоний "Оскар" и "Грэмми".

В результате получился яркий перфоманс мирового уровня. Происходящее на сцене транслировалось на подвижные экраны над сценой с применением различных эффектов и фильтров и переплеталось с графикой и видеозаписями. Кроме того, посетители могли скачать специальное приложение с дополненной реальностью на смартфон и поучаствовать во флэшмобах.

В сет вошло 19 песен, включая хиты группы, которые можно назвать классическими, и композиции из альбомов последних лет. Кроме самой "крошки", прозвучали "Утекай", "Девочка", "Невеста", "Дельфины", "Владивосток 2000" и другие песни, с которых начинался отечественный "рокопопс". Не обошлось и без "Инопланетного гостя" - герой песни стал гвоздем программы, карикатурный инопланетянин "ворвался в эфир" во время исполнения "крошки" и с экранов пропел несколько строк из песни. Да и сами артисты в начале концерта спустились на сцену из светящихся летающих тарелок.

Среди посетителей можно было заметить немало подростков и детей (даже совсем маленьких), а такое на рок-концертах увидишь нечасто. Группа "Мумий Тролль" появилась в 1983 году, и до сих пор поклонники хотят и считают возможным делиться их песнями с подрастающим поколением, а это безусловное свидетельство народной любви.