Под Ивановом автобус протаранил грузовик

Пассажирский автобус в Ивановской области столкнулся с грузовиком, водитель большегруза погиб на месте.

Серьезное ДТП произошло в 22 километрах от Иванова у населенного пункта Буньково. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 08:12 14 декабря.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло столкновение с участием автобуса и грузового автомобиля. Имеется пострадавшие, - пояснили в МЧС.

Как сообщает "Интерфакс", автобус с 23 пассажирами направлялся из Ярославля в текстильный торговый центр в Иванове.

- Водитель грузовика погиб на месте, ребенок вылетел через лобовое стекло и получил многочисленные травмы. Водителю автобуса в результате столкновения зажало ноги, сейчас он в тяжелом состоянии госпитализирован, - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном УМВД, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который не справился с управлением. В результате автобус занесло, и он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 32 человека и 11 единиц техники. В причинах аварии разбираются эксперты.