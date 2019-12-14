Глава Бурятии предложил сделать 31 декабря выходным

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий опрос он устроил на своей страничке в Instagram.

"Есть предложение сделать в Бурятии 31 декабря выходным днем, а взамен субботу 28 декабря сделать рабочим днем. Кто за, кто против?", - написал Алексей Цыденов.

Он даже опубликовал соответствующий указ, только без даты. Большинство комментаторов высказались "за".

Напомним, губернаторы ряда российских регионов решили сделать последний день 2019 года выходным. К примеру, отдыхать в этот день будут жители Сахалина и Курил.