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14.12.2019 08:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине у тренера баскетбольного клуба нашли наркотики

Текст: Юлия Гарднер

Полиция начала проверку по факту обнаружения, предположительно, наркотиков у главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуарда Сандлера.

Фото: iStock
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Экипаж ДПС в пятницу остановил в Южно-Сахалинске иномарку с 38-летним мужчиной за рулем.

"При проверке документов водитель вел себя взволнованно, на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно, поэтому было принято решение провести досмотр транспортного средства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД,

Под сиденьем машины нашли пластиковую бутылку "с веществом растительного происхождения коричневого цвета". Его направили на экспертизу, чтобы точно установить, наркотики ли это. Пока проводится проверка, мера пресечения для тренера не определена.

Сандлер же на своей странице в соцсетях заявил, что наркотики ему подкинули.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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