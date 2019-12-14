На Сахалине у тренера баскетбольного клуба нашли наркотики

Полиция начала проверку по факту обнаружения, предположительно, наркотиков у главного тренера сахалинского баскетбольного клуба "Восток-65" Эдуарда Сандлера.

Экипаж ДПС в пятницу остановил в Южно-Сахалинске иномарку с 38-летним мужчиной за рулем.

"При проверке документов водитель вел себя взволнованно, на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно, поэтому было принято решение провести досмотр транспортного средства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД,

Под сиденьем машины нашли пластиковую бутылку "с веществом растительного происхождения коричневого цвета". Его направили на экспертизу, чтобы точно установить, наркотики ли это. Пока проводится проверка, мера пресечения для тренера не определена.

Сандлер же на своей странице в соцсетях заявил, что наркотики ему подкинули.