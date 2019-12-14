В Хабаровске судебный пристав получил взятку квартирами

Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей коммерческой организации - 46-летнего мужчины и 43-летней женщины, - направлено в суд. Их обвиняют в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, два года назад судебный пристав районного отдела получил от них взятку. Взамен передал в пользу возглавляемой ими фирмы коммерческой организации нереализованное имущество должника: 21 квартиру, пять автомобилей и столько же стояночных мест. При этом пристав нарушил порядок очередности: компания находилась лишь в четвертой очереди удовлетворения требований взыскателей, а в первой, второй и третьей стояли еще свыше 200 исполнительных производств.

Судебный пристав получил в качестве взятки две квартиры в Хабаровске стоимостью более пяти миллионов рублей. Вину во время следствия обвиняемые не признали.

"Отдельно необходимо отметить, что расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, находится на завершающей стадии расследования", - сообщили в краевом СУ СК РФ.