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14.12.2019 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске судебный пристав получил взятку квартирами

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей коммерческой организации -  46-летнего мужчины и 43-летней женщины, - направлено в суд. Их обвиняют в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

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По версии следствия, два года назад судебный пристав районного отдела получил от них взятку. Взамен передал в пользу возглавляемой ими фирмы коммерческой организации нереализованное имущество должника: 21 квартиру, пять автомобилей и столько же стояночных мест. При этом пристав нарушил порядок очередности: компания находилась лишь в четвертой очереди удовлетворения требований взыскателей, а в первой, второй и третьей стояли еще свыше 200 исполнительных производств.

Судебный пристав получил в качестве взятки две квартиры в Хабаровске стоимостью более пяти миллионов рублей. Вину во время следствия обвиняемые не признали.

"Отдельно необходимо отметить, что расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, находится на завершающей стадии расследования", - сообщили в краевом СУ СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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