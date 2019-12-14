В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи

Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморье. Теперь пациенты со злокачественными новообразованиями смогут лечиться не только в Краевом онкологическом диспансере, но и на базе Центральной городской больницы Лесозаводска и поликлиники №9 во Владивостоке.

ЦАОП созданы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Борьба с онкологическими заболеваниями".

- Всего в крае будет открыто в ближайшие два года 11 таких центров, - цитирует пресс-служба администрации региона врио вице-губернатора края - директора департамента здравоохранения Виктора Фисенко.

На базе владивостокской поликлиники №9 теперь будут выполнять рентгенологические, эндоскопические и лабораторные исследования, ультразвуковую и функциональную диагностику. На оснащение центра потратили свыше 90 миллионов рублей из краевого бюджета. Посещать его будут жители Советского и Первореченского районов города.

В свою очередь, благодаря появлению центра в Лесозаводске своевременную диагностику и лечение будут оказывать и населению близлежащих районов края: Кировского, Пожарского, Дальнереченского и Красноармейского.