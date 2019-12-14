В Приморском океанариуме появились редкие кораллы с Тайваня

Редкие виды мягких кораллов с Тайваня появились в Приморском океанариуме. После адаптации экзотические животные переедут в биотоп кораллового рифа, который есть в экспозиции.

Как рассказал главный специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин, кораллы одного вида выглядят совершенно по-разному в зависимости от места проживания. К примеру, совершенно идентичные кораллы на юге Тайваня сильно отличаются от собратьев на севере и на архипелаге Пэнху.

- Животные, которых мы привезли сейчас, - редкость для океанариумов России, - сказал Сухинин.

Пока синулярии, лобофитумы и саркофитоны проходят адаптацию в аквариальной системе для беспозвоночных.